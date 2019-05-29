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Malatya’da trafik kazası: 3 yaralı

Malatya’da hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:32
Malatya’da trafik kazası: 3 yaralı

Malatya’da hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Paşaköşkü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.T. idaresindeki 44 PR 145 plakalı otomobil ile Y.K. yönetimindeki 44 EM 962 plakalı hafif ticari araç Yüzüncü Yıl kavşağında çarpıştı. Kazada A.T., Y.K. ile E.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:32
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