Malatya’da trafik kazası: 1’i ağır 2 yaralı Malatya’da minibüs ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Malatya’da minibüs ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.E. idaresindeki 44 EM 517 plakalı minibüs ile E.A. yönetimindeki 63 BE 134 plakalı otomobil kavşak içerisinde çarpıştı.

Kazada H.K. ile Z.A. yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan H.K. Turgut Özal Tıp Merkezine, diğer yaralı Z.A. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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