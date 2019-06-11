Malatya’da Trafik Kazası: 1 yaralı
Malatya’da cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.11 Haziran 2019 Salı 15:48
Malatya’da cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.D. idaresindeki 44 AAS 945 plakalı cip ile A.Ş. yönetimindeki 44 DY 538plakalı otomobil Eşref Bitlis Caddesi üzerindeki kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada M.Ş. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
YORUM YAZ