Malatya’da torbacı operasyonu: 4 tutuklama Malatya’da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya’da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu ticareti ve temini yapan kişilere yönelik 7 ayrı çalışma yapıldı. Operasyonlar sonucunda toplam 30 adet ecstasy hap, 2 bin 700 adet sentetik ecza, 14,20 gram metamfetamin, 13,70 gram sentetik kanabinoid, 7,40 gram toz esrar, 0,50 gram eroin ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak toplam 13 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ü tutuklanırken 2 şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanmak üzere serbest kaldı. 7 şüpheli şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

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