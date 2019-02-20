Malatya'da "tombala" operasyonu Bir iş yerinde kumar oynayan 57 kişiye toplam 18 bin 240 lira para cezası kesildi

MALATYA (AA) - Malatya'da bir iş yerinde kumar oynayan 57 kişi hakkında işlem yapıldı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Akpınar Mahallesi Cezmi Kartay Caddesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi. Tombala oynarken yakalanan 57 kişiye toplam 18 bin 240 lira para cezası kesildi. İş yerinde bulunan tombala makinesi ile ekipmanlara el konulurken, kumar oynatan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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