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Malatya'da terör propagandasına tutuklama

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:29
Malatya'da terör propagandasına tutuklama

MALATYA (AA) - Malatya'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kardeşi terör örgütü PKK/KCK'nın dağ kadrosunda bulunan F.A'nın terör örgütü propagandası yaptığını, eylem ve etkinliklere katıldığını belirledi.

Akçadağ ilçesi Tataruşağı Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli kadını gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A, "terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak ve üyesi olmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 10:29
  1. Malatya
  2. terör operasyonu
  3. terör propagandası
  4. tutuklama

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