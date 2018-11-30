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Malatya'da terör operasyonu

El Kaide üyeliği nedeniyle kesinleşmiş cezası bulunan zanlı, jandarmanın operasyonuyla yakalandı

30 Kasım 2018 Cuma 23:41
Malatya'da terör operasyonu

MALATYA (AA) - Malatya'da, terör örgütü El Kaide üyeliği nedeniyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, jandarmanın operasyonu sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü El Kaide'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fikret P.'nin merkez Yeşilyurt ilçesinde saklandığı evi tespit etti.

İlçeye bağlı Gözene Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 23:41
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