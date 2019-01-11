Malatya'da tarihi eser operasyonu

MALATYA (AA) - Malatya'da düzenlenen operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen sikke, yüzük ve küpelerden oluşan metal objeler ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı istihbaratı üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada sikke, yüzük ve küpelerden oluşan 123 metal obje ele geçirildi.

Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla ev sahibi gözaltına alındı.