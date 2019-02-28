Malatya’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu Malatya’da polis ekipleri tarafından yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma Dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi.

Malatya’da polis ekipleri tarafından yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma Dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde Bizans ve Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen kolye ve sikkelerden oluşan 20 adet tarihi eser ele geçirildi. Konu ile ilgili 1 şüpheli hakkında suçundan yasal işlem yapıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.