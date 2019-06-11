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Malatya’da şüpheli valiz fünyeyle patlatıldı

Malatya’da kaldırım kenarına bırakılan şüpheli bir valiz fünyeyle patlatıldı.

11 Haziran 2019 Salı 21:33
Malatya’da şüpheli valiz fünyeyle patlatıldı

Malatya’da kaldırım kenarına bırakılan şüpheli bir valiz fünyeyle patlatıldı.


Yüzünü yıl kavşağında kaldırımda şüpheli bir valiz gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kapalı olan valizin incelenmesi için bomba imha ekibini olay yerine çağırdı.


Yol yaya ve araç trafiğine kapatılarak, güvenlik çemberine alındı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı ekip, valizin çevresinde yaptığı incelemenin ardından fünye yerleştirerek kontrollü patlatma gerçekleştirdi. Patlatılan valiz içerisinde diş macunu ile diş fırçası çıkarken, polis valizi kimin bıraktığını tespit etmek için inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 21:33
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