Malatya'da sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

MALATYA (AA) - Malatya'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 3 şüpheliyi tespit etti.

Şüphelilerin yakalanmalarına yönelik Akçadağ Sulh Ceza Mahkemesinden alınan kararın ardından ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda S.Y ve Y.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız av tüfeği, 18 fişek, terör örgütünü simgeleyen bez parçası ve 50 gram esrar ele geçirildi.

2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürerken, diğer firarinin yakalanmasına çalışılıyor.