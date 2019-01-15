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Malatya'da sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

15 Ocak 2019 Salı 19:39
Malatya'da sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

MALATYA (AA) - Malatya'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 3 şüpheliyi tespit etti.

Şüphelilerin yakalanmalarına yönelik Akçadağ Sulh Ceza Mahkemesinden alınan kararın ardından ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda S.Y ve Y.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız av tüfeği, 18 fişek, terör örgütünü simgeleyen bez parçası ve 50 gram esrar ele geçirildi.

2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürerken, diğer firarinin yakalanmasına çalışılıyor.




Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 19:39
  1. Asayiş
  2. jandarma
  3. Malatya
  4. terör propaganda

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