Malatya'da sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı
Sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı15 Ocak 2019 Salı 19:39
MALATYA (AA) - Malatya'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 3 şüpheliyi tespit etti.
Şüphelilerin yakalanmalarına yönelik Akçadağ Sulh Ceza Mahkemesinden alınan kararın ardından ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda S.Y ve Y.K'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız av tüfeği, 18 fişek, terör örgütünü simgeleyen bez parçası ve 50 gram esrar ele geçirildi.
2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürerken, diğer firarinin yakalanmasına çalışılıyor.
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