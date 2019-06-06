Malatya'da silahlı yağma iddiası: 3 zanlı tutuklandı

Malatya'da silahlı yağma iddiası: 3 zanlı tutuklandı06 Haziran 2019 Perşembe 16:03
MALATYA (AA) - Malatya'da, 2 ayrı silahlı yağma olayına karıştığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, kent merkezindeki bir erkek kuaförü ile kafede silahlı yağma ve 1 kişinin yaralanması olayına karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Zanlıların kimliklerini ve adreslerini belirleyen ekipler, eş zamanlı düzenlediği operasyonla B.D, B.Ö. ve S.K'yi gözaltına aldı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
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