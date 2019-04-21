Malatya’da silahlı saldırı: 2 yaralı

Malatya’da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay,Yeşilyurt ilçesine bağlı Salköprü Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; H.İ ile H.İ. gündüz saatlerinde henüz bilenmeyen bir sebepten dolayı tartıştıkları K.A. ile M.S.A.’ya Boncuklu sokak içerisinde kaldırımda beklerken pompalı tüfekle ateş açtı.Açılan ateş sonucundaK.A. ile M.S.A. yüz bölümlerine isabet eden saçmalar neticesinde hafif şekilde yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri birden fazla tüfek kartuşu bulurken,olayın şüphelileri kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.