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Malatya’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Malatya’da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 08:58
Malatya’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Malatya’da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.


Olay Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi’nde meydana geldi.


İddiaya göre;Alsancak Caddesi üzerindeki ikametinin önünde bekleyen Mahir B.’ye (40) motosiklet ile bölgeye gelen Ü.A. ile S.A. tarafından tabanca ile ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda MahirB. bacağına isabet kurşunneticesinde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.


Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinekaldırılarak tedavi altına alınırken ekipler olay yerinde yaptığı incelemede 1 adet boş kovan buldu.


Polis ekipleri Mahir B.’yisilahla yaralayarak olay yerinden kaçan şüphelilerden birini yakalarken diğerini ise yakalamak için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 08:58
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