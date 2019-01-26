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Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

26 Ocak 2019 Cumartesi 21:09
Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı

MALATYA (AA) - Malatya'da meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Y.A. ile ismi öğrenilemeyen 3 şüpheli merkez Yeni Hamam Mahallesi'nde husumetli oldukları T.K'yı takibe aldı. Y.A. bir çay ocağına giren T.K'ya ateş ederek, bacağından yaraladı.

T.K. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri Y.A. ve 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekipler, olaya karıştığı iddia edilen bir şüpheliyi daha yakalamak için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 21:09
  1. Asayiş
  2. kavga
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