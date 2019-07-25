Malatya'da silahlı kavga: 5 yaralı

Malatya'da silahlı kavga: 5 yaralı25 Temmuz 2019 Perşembe 16:30
MALATYA (AA) - Malatya'nın Kale ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kıyıcak Mahallesi'nde karşılaşan ve aralarında daha önce husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda gruptakiler birbirlerine av tüfeği ve tabancayla ateş etti.
Kavgada yaralanan H.B.B, M.D, A.B, H.D ve A.K. 112 Acil Servis ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
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