Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı

MALATYA (AA) - Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Şifa Mahallesi'nde iddiaya göre aralarında daha önce husumet bulunan S.K. ile D.A. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada yaralanan S.K. ve D.A 112 Acil servis ekiplerince Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı. Yaralılardan S.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri olay yerinde bir otomobilin altında kavgada kullanıldığı değerlendirilen tabanca ele geçirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.