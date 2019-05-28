Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı Malatya’da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Malatya’da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay Battalgazi İlçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; Battlgazi Belediyesi eski hizmet binası arka kısmında bulunan Abdullah Cevdet sokağı içerisinde M.B.(21) ile henüz kimliği öğrenilemeyen kişilerarasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.Silahlarında kullanıldığı kavgada açılan ateş soncunda M.B. bacağına isabet eden kurşunlar neticesinde yaralandı.

Çevredekilerin yardımı ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.B. burada tedavi altına alınırken polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede 2 adet boş kovan buldu.

Polis M.B.’yi silahla yaraladıktan sonra kayıplara karışan kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.