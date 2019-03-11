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Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya’da iki kişi arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

11 Mart 2019 Pazartesi 02:31
Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya’da iki kişi arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.


Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi’nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, Çavuşoğlu Mahallesi Teknoloji sokak içerisinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahlarında kullanıldığı olayda ismi henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi bacaklarına isabet eden kurşunlar sonucunda yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahsın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı olayda, bir kişiyi silahla yaraladıktan sonra olay yerinden otomobil ile kaçan şüpheli şahıs polis ekiplerince olayda kullandığı tabanca ile birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.


Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri 7 adet boş kovan buldu.


Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 02:31
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