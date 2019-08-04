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Malatya’da sıcaklar bunaltıyor

Malatya’da 40 dereceye dayanan hava sıcaklıkları bunaltıyor.

04 Ağustos 2019 Pazar 13:26
Malatya’da sıcaklar bunaltıyor

Malatya’da 40 dereceye dayanan hava sıcaklıkları bunaltıyor.


Ağustos ayı ile birlikte kavurucu sıcaklar yurdun dört bir tarafında etkisini gösterirken, Malatya’da da gittikçe artış gösteren hava sıcaklıkları günlük hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kent merkezinde gölgelik ve serin alan bulmakta zorlanan Malatyalılar aşırı sıcaklarla baş etmekte zorlanıyor.


Sıcaklığın en yüksek olduğu öğle saatlerinde mecburen dışarıda bulunan vatandaşların aşırı sıcaklıklar nedeniyle yürümekte dahi zorlandığı gözlemlenirken vatandaşların büyük bir kısmı aşırı sıcaklara karşı çareyi bol bol sıvı tüketmekte buluyor. Sıcaklıkların kavurduğu kentte uzmanlar ise özellikle öğle saatlerinde mümkün olduğu kadar dışarıya çıkmamaları yönünde vatandaşları uyarıyor.


Öte yandan, meteorolojiden alınan bilgilere göre kavurucu sıcaklıklar bir süre daha kentte etkili olacak.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 13:26
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