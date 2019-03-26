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Malatya’da şehitler için mevlit okutuldu

Malatya’da şehitler için mevlit okutuldu, lokma ikramında bulunuldu.

26 Mart 2019 Salı 13:35
Malatya’da şehitler için mevlit okutuldu

Malatya’da şehitler için mevlit okutuldu, lokma ikramında bulunuldu.


Milli Beka Hareketi Malatya Teşkilatı, Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında mevlit okuttu. Yeni Camide düzenlenen mevlitte Malatyalı 178 şehit için de Yasin’i Şerif okutuldu. Hatim duasının arından ise vatandaşlara mevlit şekeri ve lokma ikramında bulunuldu. Mevlide Malatya Vali Yardımcısı ve Yazıhan Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katılırken, programla ilgili konuşan Milli Beka Hareketi Doğu Anadolu Bölge ve Malatya İl Başkanı İbrahim Aygün, “Çanakkale, bütün cihana karşı elde edilen eşsiz bir zaferdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Bizlere bıraktıkları bu aziz vatanı canımız pahasına koruyacağız, Milli Bekamız için gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız" dedi.


Vali Yardımcısı Büyüknalçacı ise “Şehitlerimiz bizim olmazsa olmazlarımızdır, onların kanları ile suladıkları bu topraklar kutsaldır, hiçbir zaman şehitlerimizi unutmayacağız. Çanakkale Zaferi yıl dönümünde okunan Kuran-ı Kerim ve Yasin’i Şerifleri Allah kabul etsin, şehitlerimizin ruhu şad olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını minnetle yad ediyoruz.Bütün şehitlerimizin ruhları şad olsun" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 13:35
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