Malatya'da şehit mezarlarına ziyaret Şehit yakınları ve vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın birinci gününde şehitlerin mezarlarını ziyaret etti

MALATYA (AA) - Malatya'da şehit yakınları ve vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın birinci gününde şehitlerin mezarlarını ziyaret etti. Malatya Şehir Mezarlığı içerisinde yer alan ve ay-yıldızlı bayraklarla donatılan Malatya Şehitliği'ne gelen şehit aileleri ve vatandaşlar, mezarların taşlarını yıkayarak etrafındaki otları temizledi, çiçek ekti. Kur'an-ı Kerim okuyan ve şehitler için dua eden şehit yakınları, daha sonra gelen diğer ailelere ve vatandaşlara bayram şekeri ikram etti.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.