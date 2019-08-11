Malatya'da şehit mezarlarına ziyaret
Şehit yakınları ve vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın birinci gününde şehitlerin mezarlarını ziyaret etti11 Ağustos 2019 Pazar 12:53
MALATYA (AA) - Malatya'da şehit yakınları ve vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın birinci gününde şehitlerin mezarlarını ziyaret etti.
Malatya Şehir Mezarlığı içerisinde yer alan ve ay-yıldızlı bayraklarla donatılan Malatya Şehitliği'ne gelen şehit aileleri ve vatandaşlar, mezarların taşlarını yıkayarak etrafındaki otları temizledi, çiçek ekti.
Kur'an-ı Kerim okuyan ve şehitler için dua eden şehit yakınları, daha sonra gelen diğer ailelere ve vatandaşlara bayram şekeri ikram etti.
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