0553 313 94 23

Malatya’da ‘Sahte sağlık kurulu raporu’ operasyonunda 2 tutuklama

Malatya’da sahte belgelerle ve başkalarının yerine tahlil vererek sahte engelli raporu çıkartan 7 şüpheliden 2’si tutuklandı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 18:12
Malatya’da ‘Sahte sağlık kurulu raporu’ operasyonunda 2 tutuklama

Malatya’da sahte belgelerle ve başkalarının yerine tahlil vererek sahte engelli raporu çıkartan 7 şüpheliden 2’si tutuklandı.


Malatya’da özellikle diyabet ve kardiyoloji hastalıklarında tahlil ve tetkik işlemlerinde sahte belge, beyan ve joker eleman kullanılarak para karşılığında ‘Engelli Sağlık Kurulu Raporu’ alındığı bilgisi üzerine Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Gizlilik içerisinde yürütülen soruşturma kapsamında Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin uzun süreli teknik ve takipli çalışmaları sonucunda operasyon için düğmeye basıldı. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla, para karşılığında sahte rapor hazırlayan 7 şüpheli yakalandıktan sonra adliyeye sevk edildi.


Adliyedeki işlemlerin ardından 7 şüpheliden 2’si tutuklanarak ceza evinegönderildi. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 18:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı
    1. Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı
    2. Bayraktepe Arena’da Kick Boks..
    3. Mersin'de eşinin bıçakladığı kadın..
    4. Basketbolda antrenör sertifika..
    5. CHP-İYİ Parti tahtiki sonuç verdi.....
    6. Kurban Bayramı öncesinde kurban sayısı..
    7. Malatya’da ‘Sahte sağlık kurulu..
    8. Tunç Soyer’e Sivas’tan tepki
    9. Samsun'da "drift" yapan sürücüye 6 bin..
    10. İzmir'deki FETÖ'nün TSK yapılanmasına..
    11. Yeşiltepelilerden market tepkisi
    12. "Tunceli huzur, spor ve tatil şehri"
    13. Ankaragücü'nde başkanlık krizi!..
    14. Bursalı Begüm 4 kişiye umut oldu
    15. İçişleri Bakanı Soylu nikah şahidi oldu
    16. Konya'da trafik kazası: 5 yaralı
    17. Ayvalık’ta 32 göçmen denizde yakalandı
    18. "İnfaz yasasında adaletli değişiklik..
    19. Fransa Bisiklet Turu
    20. Devrilen römorkun altında kalan sürücü..
    21. 100 yaşına giren Ünzile nineye doğum..
    22. Esenyurt’ta okul çatısında paniğe yol..
    23. Ormancıların yangından kaplumbağa..
    24. Tunus'ta Sibsi için geniş katılımlı..
    25. Başkan Şahin, CHP Belediye Başkanları..
    26. Afgan uyruklu şahıs sahip olduğu..
    27. Kula’da şüpheli ölüm
    28. Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi..
    29. Bartın'da otomobil üst geçitten düştü:..
    30. Maviş, Türkeli’deki yatırımları..
    16 yaşındaki kızı kaçırdılar! 2 polis şehit oldu, 4 kişi öldü
    16 yaşındaki kızı kaçırdılar! 2 polis şehit oldu, 4 kişi öldü
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    CNN Türk'ten küfür açıklaması: Özür dileriz!
    CNN Türk'ten küfür açıklaması: Özür dileriz!
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"

    Günün Karikatürü

    27 Temmuz 2019
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz