Malatya’da ‘Sahte sağlık kurulu raporu’ operasyonunda 2 tutuklama Malatya’da sahte belgelerle ve başkalarının yerine tahlil vererek sahte engelli raporu çıkartan 7 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Malatya’da sahte belgelerle ve başkalarının yerine tahlil vererek sahte engelli raporu çıkartan 7 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Malatya’da özellikle diyabet ve kardiyoloji hastalıklarında tahlil ve tetkik işlemlerinde sahte belge, beyan ve joker eleman kullanılarak para karşılığında ‘Engelli Sağlık Kurulu Raporu’ alındığı bilgisi üzerine Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Gizlilik içerisinde yürütülen soruşturma kapsamında Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin uzun süreli teknik ve takipli çalışmaları sonucunda operasyon için düğmeye basıldı. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla, para karşılığında sahte rapor hazırlayan 7 şüpheli yakalandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Adliyedeki işlemlerin ardından 7 şüpheliden 2’si tutuklanarak ceza evinegönderildi. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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