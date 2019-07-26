Malatya’da ‘Sahte sağlık kurulu raporu’ operasyonu

Malatya’da polis ekipleri, sahte belgelerle ve başkalarının yerine tahlil vererek sahte engelli raporu çıkartan 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Malatya’da özellikle diyabet ve kardiyoloji hastalıklarında tahlil ve tetkik işlemlerinde sahte belge, beyan ve joker eleman kullanılarak para karşılığında ‘Engelli Sağlık Kurulu Raporu’alındığı bilgisi üzerine Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Gizlilik içerisinde yürütülen soruşturma kapsamında Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin uzun süreli teknik ve takipli çalışmaları sonucunda operasyon için düğmeye basıldı. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla, para karşılığında sahte rapor hazırlayan 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin para karşılığında hazırladıkları sahte engelli raporları ile devletin engellilere yönelik verdiği haklar başta olmak üzere engelli kimlik kartı, engelli bakım ücreti, engelli maaşı, eğitim yardımı, kömür yardımı, elektrik indirimi, işsizlik maaşı, engelli kadrosu, ÖTV ve vergi indirimlerinden usulsüz bir şekilde ve devleti zarara uğratarak faydalandıkları tespit edildi. Yapılan çalışmalarda, Almanya’da yaşayan bir Türk çiftin de hiçbir hastalığı ve engeli bulunmadığı halde para karşılığı yüzde 44 ile yüzde 50 oranında engelli sağlık raporu aldıkları belirlendi.

Ayrıca operasyon kapsamında usulsüz rapor aldıkları ilk etapta tespit edilen 30 şahıs hakkında da işlem başlatılırken, tekrar tahlil ve tetkik işlemlerinin neticesinde sağlık kurulu raporlarının da iptal işlemlerinin takip edildiği belirtildi.