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Malatya’da polisten asayiş denetimleri

Türkiye genelinde farklı saat dilimlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen narkotik suçlar ve göçmen kaçakçılığına yönelik olarak Malatya’da da uygulama ve denetimler yapıldı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 16:53
Malatya’da polisten asayiş denetimleri

Türkiye genelinde farklı saat dilimlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen narkotik suçlar ve göçmen kaçakçılığına yönelik olarak Malatya’da da uygulama ve denetimler yapıldı.


Bu kapsamda Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa olarak şüpheli araç ve şahıslara karşı sabit yol uygulaması ve şok uygulamalar gerçekleştirildi.


Uygulamalar sonucunda 86 işyeri, 36 park, 9 metruk bina ve 12 sokak kontrol edilirken, 5 bin 528 şahıs sorgulandı, 3 aranan şahıs ile 5 yoklama kaçağı şahıs da yakalandı.


Uygulama ile 512 araç kontrol edilirken 11 araç sürücüsüne 14 bin 640 TL ceza kesildi. Uygulamalarda ayrıca 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 1.93 gram uyuşturucu sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 16:53
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