0553 313 94 23

Malatya'da polis karakoluna yeni yıl ziyareti

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, polislerin yeni yılını kutladı

01 Ocak 2019 Salı 01:30
Malatya'da polis karakoluna yeni yıl ziyareti

MALATYA (AA) - AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık beraberinde Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile yeni yılda görev yapan polisleri ziyaret etti.

Çalık, beraberindekiler, Beydağı Polis Karakolu'nu ziyaret ederek, görev yapan polislerin yeni yılını kutladı.

Çalık, burada yaptığı konuşmada polis teşkilatının yeni yılını kutladığını belirterek, "Ülkemizin güvenliğini tesis ettikleri için kahraman polisimize ve tüm emniyet teşkilatına çok teşekkür ediyorum. 2019 yılın memleketimize ve dünyaya huzur getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Gürkan da emniyet teşkilatın gece, gündüz ve yaz, kış demeden can ve mal güvenliğini korumak için kutsal bir görev yaptığını vurgulayarak, "Bu vatanın birlik ve beraberliği için iç ve dış düşmanlara karşı mücadele ederken şehit olan tüm polis kardeşlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Gazilerimize de sağlıklı ve huzurlu bir hayat diliyorum." diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'da yeni yılın hayır getirmesi temennisinde bulunarak, polislerin yeni yılını tebrik etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 01:30
  1. Ak Parti
  2. Malatya
  3. Öznur Çalık
  4. Selahattin Gürkan
  5. yeni yıl

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Osmaniye'de trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı
    1. Osmaniye'de trafik kazası: 1'i ağır 4..
    2. Şehit oğlunun adını taşıyan polis..
    3. Serbest bölgelerden üçüncü ülkelere..
    4. Alanya'da yeni yıl kutlamaları
    5. Irak uyruklu kişinin yasa dışı..
    6. Malatya'da polis karakoluna yeni yıl..
    7. Arabuluculukta 2019 yılı ücret..
    8. Düzce'de yılın ilk bebeği "Ömer Asaf"
    9. İçişleri Bakanı Soylu yeni yıla..
    10. Güneydoğu'da yılın ilk bebekleri..
    11. Köprü cezalarının takibi sonlandırılacak
    12. Yeni yılının ilk bebeğine İstiklal..
    13. Vergi, resim ve harç istisnası..
    14. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    15. Mekke'nin Fethi tüm yurtta kutlandı
    16. Osmaniye'de yeni yılın 2 bebeği
    17. Bakan Koca'dan, İstanbul'da yeni yılın..
    18. Ordu'da yılın ilk bebeği doğdu
    19. Suriye sınırına sevk edilen konvoy..
    20. Bazı vergi ve harçlar yeniden belirlendi
    HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar
    HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar
    CHP liderinden yeni yöntemler... Kılıçdaroğlu ile huzura doğru!
    CHP liderinden yeni yöntemler... Kılıçdaroğlu ile huzura doğru!
    ABD'den 'çekilme' açıklaması: Yavaşlatıyoruz
    ABD'den 'çekilme' açıklaması: Yavaşlatıyoruz
    'Oylar çalındı' yalanı ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    'Oylar çalındı' yalanı ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    Ajana bir kıyak daha
    Ajana bir kıyak daha

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Münbiç'te hareketli dakikalar! Gece yarısı ateşlendi
    Münbiç'te hareketli dakikalar! Gece yarısı ateşlendi
    AK Parti Ordu ilçe belediye başkan adayları 2019
    AK Parti Ordu ilçe belediye başkan adayları 2019