Malatya’da PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 3 şüpheli düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 3 şüpheli düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 3 şahsın yakalanması için eş zamanlı operasyon yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda şüphelilere ait 4 adreste kapsamlı aramalar yapıldı. Aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 53 tabanca fişeği, 1 ruhsatsız av tüfeği, 26 adet yasak yayın, 1 dizüstü bilgisayar, 3 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

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