Malatya'da patlayıcı yüklü otomobilin ele geçirilmesi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, Malatya'da bir otomobilde patlayıcı madde ile bomba düzeneğinin ele geçirilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aranan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Malatya'da 2 Kasım 2018'de Elazığ-Malatya kara yolunda durdurulan aracın yakıt deposuna gizlenmiş 30 paket halinde 28 kilo 26 gram patlayıcının ele geçirilmesiyle ilgili Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan ortak çalışmada firari bir şüphelinin Lice ilçesinde olduğu tespit edildi.

Şüpheli M.E, jandarma ekipleri tarafından operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

- Olay

Polis ekipleri, Elazığ-Malatya kara yolundaki uygulama noktasında 2 Kasım 2018'de şüphe üzerine bir otomobili durdurmuş, araçtaki aramada, yakıt deposuna "zulalanmış" 30 paket halinde 28 kilo 26 gram patlayıcı, 2 alıcı anahtar, üzerinde tuş takımı ve kullanım bilgileri bulunan verici cihaz ile 5 elektrikli fünye ele geçirmişti.

Soruşturma kapsamında daha önce adliyeye sevk edilen, aralarında araç sürücüsü A.R.Ü'nün de bulunduğu 7 zanlı tutuklanmış, 6 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Öte yandan, araçta ele geçirilen 30 paket halindeki patlayıcının, "çok kuvvetli askeri mühimmat" sınıfında bulunan "RDX ve PENT" karışımı plastik patlayıcı olduğu belirlenmişti.