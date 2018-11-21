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Malatya'da patlayıcı yüklü otomobilin ele geçirilmesi

Soruşturma kapsamında 2 kişi daha tutuklandı - Operasyon kapsamında tutuklananların sayısı 9'a yükseldi

21 Kasım 2018 Çarşamba 18:29
Malatya'da patlayıcı yüklü otomobilin ele geçirilmesi

MALATYA (AA) - Malatya'da bir otomobilde patlayıcı madde ile bomba düzeneği ele geçirilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 2 şüpheli daha tutuklandı.

Elazığ-Malatya karayolundaki uygulama noktasında 2 Kasım'da şüphe üzerine durdurulan otomobilin yakıt deposuna zulalanmış 30 paket halinde 28 kilo 26 gram plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin soruşturma kapsamında araç sürücüsü A.R.Ü'nün irtibatlı olduğu kişilere yönelik İzmir, Manisa, Elazığ, Antalya, Malatya ve Mardin'deki operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheliden 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Böylece operasyon kapsamında tutuklananların sayısı 9'a yükseldi, adli kontrol şartıyla serbest bırakanların sayısı da 9 oldu.

- Olay

Polis ekipleri, Elazığ-Malatya karayolundaki uygulama noktasında 2 Kasım'da şüphe üzerine bir otomobili durdurmuştu. Araçtaki aramada, yakıt deposuna zulalanmış 30 paket halinde 28 kilo 26 gram patlayıcı, 2 alıcı anahtar, üzerinde tuş takımı ve kullanım bilgileri bulunan verici cihaz ile 5 elektrikli fünye ele geçirilmişti.

Soruşturma kapsamında daha önce adliyeye sevk edilen, aralarında araç sürücüsü A.R.Ü'nün de bulunduğu 7 zanlı tutuklanmış, 6 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Öte yandan, araçta ele geçirilen 30 paket halindeki patlayıcının, "çok kuvvetli askeri mühimmat" sınıfında bulunan "RDX ve PENT" karışımı plastik patlayıcı olduğu belirlenmişti.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 18:29
  1. adliye
  2. Malatya
  3. otomobil
  4. patlayıcı yüklü araç
  5. tutuklandı

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