0553 313 94 23

Malatya’da ‘patik’ mesaisi

Malatya kayısısında ‘patik yapma’ olarak adlandırılan kayısıyı çekirdeğinden ayırma dönemi başladı.

30 Temmuz 2019 Salı 10:58
Malatya’da ‘patik’ mesaisi

Malatya kayısısında ‘patik yapma’ olarak adlandırılan kayısıyı çekirdeğinden ayırma dönemi başladı. Şu sıralar şehirdeki hemen hemen her mahallede ve kapı önlerinde patik yapma ile meşgul olan aileleri görmek mümkün.


Dünyada tüketilen kayısının büyük bir bölümünü karşılayan Malatya’da haziran ayında başlayan kayısı hasadı sona erdi. Kentte hasattan sonraki evre olan patik dönemi birçok yerde başladı. Bu evrede güneşte kurutulan ve ömrü uzasın diye kükürtlenen kayısı teker teker çekirdeklerinden ayrılarak ihracat öncesi son halini alıyor. Patik yapma denilen dönemin tüm kentte yaklaşık 1 ay sürmesi beklenirken şehirdeki hemen hemen her mahallede ve kapı önlerinde şu sıralar patik yapma ile meşgul olan aileleri görmek mümkün. Başta kadınlar olmak üzere yaşlısı genci 7’den 70’e herkes ev ekonomisine katkı sağlamak için bu dönemi fırsat olarak görüyor. Kavurucu sıcaklar altında kasalar dolusu kayısıyı çekirdeklerinden ayırmaya çalışan vatandaşlar, kayısının kendileri için iyi bir geçim kaynağı olduğunu belirtiyor. Genellikle sabah 07.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında çalışan vatandaşların kimisi kazandıkları parayı çocuklarının eğitimine ayırırken, kimisi de ailesinin geçimine harcıyor. Kayısının daldan sofraya yolculuğunun çok meşakkatli bir süreç olduğunu aktaran vatandaşlar, verilen yevmiyelerin biraz daha artırılmasını talep ediyor. Kayısı üreticileri ise patik yapma döneminin artık kayısı için son evre olduğunu dile getirerek bu süreçten sonra kayısıyı pazara götürerek satacaklarını ifade etti. Kayısı fiyatlarının kendilerini memnun etmediğini belirten üreticiler kayısıya sahip çıkılmasını istedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 10:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyükşehirden Spor Okulları "Yaz Ligi"
    1. Büyükşehirden Spor Okulları "Yaz Ligi"
    2. Samsun’da FETÖ’nün asker yapılanması..
    3. İran sınırında 44 kilo esrar ele..
    4. Başkan Fadıloğlu, ŞSM’deki..
    5. Yaz spor okullarıyla yeni sporcular..
    6. Yün çuvalları içerisinde 17 kilo eroin..
    7. Manavgat’ta otomobil ile motosiklet..
    8. Bosna Hersek ilk hac kafilesini uğurladı
    9. Gelin gittiği köyde süt işletmesi kurdu
    10. Çiftçi kadınlar doku kültürü..
    11. CHP'de kazan kaynadı! Partililer Kemal..
    12. FETÖ şüphelisi eski komiser yardımcısı..
    13. Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer..
    14. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren..
    15. Suriyeli kanaat önderlerinden ve..
    16. Yardıma gittikleri ayının saldırısıyla..
    17. 36 millik Çanakkale Boğazı’nı 8 saatte..
    18. FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon"..
    19. Almanya’da yüzbinlerce kişi sokaklarda..
    20. Genç paralimpik sporcuların hedefi..
    21. Konya Valiliğinden Beyşehir’deki..
    22. Birol Aydın, özel sporcuların..
    23. Diyarbakır'da polis merkezine..
    24. 330 kişilik kontenjana bin 403 aday..
    25. Devrilen traktörün altında kalarak öldü
    26. Su diye peynir mayası içen küçük Miray..
    27. Kuşadası’na iki yeni içme suyu kuyusu
    28. Avrupa Şampiyonası’ndan iki önemli..
    29. Suriyelilerin bayram yolculuğu sürüyor
    30. Merkez bankalarının rezervlerinde..
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    Ünlü Ekonomist 'kur spekülatörleri'ne böyle cevap verdi: Dolar 16,05 olcak
    Ünlü Ekonomist 'kur spekülatörleri'ne böyle cevap verdi: Dolar 16,05 olcak
    ABD F-35'lerini Türkiye'ye indiriyor!
    ABD F-35'lerini Türkiye'ye indiriyor!
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması