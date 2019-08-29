Malatya'da otomobil devrildi: 3 yaralı

MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Özden Ablak'ın kullandığı 34 LN 6329 plakalı otomobil, Erkenek Mahallesi girişinde yaklaşık 50 metre yükseklikten şarampole devrildi. Kazada araç içerisine sıkışan sürücü ile eşi Hakan Ablak ve ismi henüz öğrenilemeyen çocuğu itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Hastanesi'ne kaldırıldı.

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