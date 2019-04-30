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Malatya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

30 Nisan 2019 Salı 17:55
Malatya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

MALATYA (AA) - Malatya'nın Pütürge ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Muharrem Kökoğlu yönetimindeki 34 GGJ 40 plakalı otomobil, Günder Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan eşi Hatice Kökoğlu 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 17:55
  1. Malatya
  2. Pütürge
  3. trafik kazası

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