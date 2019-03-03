Malatya’da otomobil anahtarı görünümlü suikast silahı Malatya’da bir otomobilde araç anahtarı görünümlü suikast silahı ele geçirildi.

Malatya’da bir otomobilde araç anahtarı görünümlü suikast silahı ele geçirildi.

Olay Battalgazi ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi’ndemeydana geldi. Edinilen bilgilere göre Aslantepe Caddesi üzerinde Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerinceşüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan kontrolde iki mermi alan araç anahtarı şeklinde bir silah ele geçirdi.

Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan araç sürücüsünün emniyetteki sorgusu sürüyor.

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