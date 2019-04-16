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Malatya’da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

Malatya’da kontrolden çıkan otomobilin kaldırımdaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

16 Nisan 2019 Salı 21:23
Malatya’da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

Malatya’da kontrolden çıkan otomobilin kaldırımdaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Kernek Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burhan B. (20) yönetimindeki 27 LF 204 plakalı otomobil Kanalboyu Caddesi üzerinden Kernek meydanı istikametine seyir halinde iken sürücüsünün sağanağın da etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Yunus K. (21) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Büyük çaplı maddi hasarın oluştuğu otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 21:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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  • Osman karabayir Osman karabayir 21 dk önce
    Iyi de agacin ne sucu var. Ugur’un a surseydin

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