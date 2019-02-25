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Malatya’da okul müdürüne darp iddiası

Malatya’da bir öğrenci velisinin okul müdürünü darp ettiği iddiası eğitimcileri harekete geçirdi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 15:09
Malatya’da okul müdürüne darp iddiası

Malatya’da bir öğrenci velisinin okul müdürünü darp ettiği iddiası eğitimcileri harekete geçirdi. Okul önünde eylem yapan eğitim camiası saldırıyı kınadı.


Bostanbaşı İlkokulunda Okul Müdürü Ergün Taşçı’ya yapılan saldırıya ilişkin okul önünde eğitimcilerle birlikte ortak bir basın açıklaması yapan Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, okul müdürüne yapılan saldırı sonrası adli soruşturmanın yanı sıra idari soruşturma başlatıldığını söyledi.


Söylemez, “İlme, alime, öğretmene saygıyı esas alan bir medeniyetin bakiyesi olan Türkiye’de, geleceğimizi emanet ettiğimiz eğitimcilere yönelik saldırılar, önlem alınmadığı için artarak devam etmektedir. Yürüttükleri mesleğin manevi karşılığı olan saygının çok görüldüğü, sözlü taciz, saldırı, darp, silahla yaralama gibi olayların sıradanlaştığı, maalesef kanıksandığı bir dönemi yaşıyoruz. Bugün gelinen noktada, öğretmene saygı sorunu en temel meselelerimizden biri haline gelmiştir. Sınıfların akıllı tahtayla, öğrencilerin tablet bilgisayarla buluşturulduğu ülkemizde, geleceğimiz olan çocuklara bilgi, beceri ve değer kazandıran öğretmenlere reva görülen muamele düşündürücü olduğu kadar vahimdir de. Yıllardır olduğu gibi, bu yıl da eğitim çalışanları Türkiye’nin dört bir yanında şiddet olaylarına maruz kalmıştır. Son olarak bugün huzur kenti Malatya’mızda, Bostanbaşı İlkokulu Müdürü, üyemiz Ergün Taşcı öğrenci velisi tarafından darp edilmiştir. Bu durum bizleri derinden üzmekte ve geleceğe yönelik endişelerimizi daha da artırmaktadır” ifadelerini kullandı.


“Öğretmene kalkan eller kırılsın” diyen Söylemez, “Hayatlarını, çocuklarımızın daha iyi olmasına vakfeden eğitimcilere yönelik şiddet olaylarının önü alınmaz ise, gereken tedbirler ivedilikle hayata geçirilmez ise, öğretmene iade-i itibarda bulunulmazsa, şiddet hastalığı bütün toplumu saracak, bu cennet vatan cinnet ülkesine dönüşecek, dolayısıyla yarınlarımız karanlık olacaktır. Disiplin zaafının olması, alınan tedbirlerin uygulanmaması, veli ve öğrenci merkezli şiddetin en temel nedenlerinden biri olarak görülmelidir. Ayrıca, öğretmenlerin kimi zaman belirsiz kişilerin mesnetsiz şikayetleriyle soruşturmalara tabi tutulması, şiddetin bir diğer ayağını oluşturmaktadır. Caydırıcı önlemlerin alınmaması da olayların aralıksız devam etmesine, mesleğin itibar kaybına uğramasına neden olmaktadır. Şiddet hadiseleri öğretmenlerin ruh dünyasında tamiri mümkün olmayan yaralar açmakta; mesleğe ilişkin güvenlerini kaybederek, mesleki verimliliklerinin düşmesine neden olarak eğitimin niteliğine de doğrudan etki etmektedir. Bu durum, herkesin sorumluluk üstlenmesini, bu kötü gidişin durdurulması için harekete geçmesini gerektirmektedir. Toplumsal sorun haline gelen şiddet hadiselerine ortak tavır geliştirmek ve çözüm bulmak, sorunun üstesinden gelinmesi için sorumluluk almak elzemdir. Bugün Malatya’dan bir defa daha şu gerçeğin altını çiziyoruz: Eğitimcileri şiddetin hedefinde olan bir toplumun geleceği karanlıktır. Ciddi bir sorun olan şiddete çözüm bulunması için, başta Millî Eğitim Bakanlığı olmak üzere herkesi, elini taşın altına koymaya davet ediyoruz. Eğitim-Bir-Sen olarak, okul müdürümüz Ergün Taşcı’ya ve saldırıya uğrayan bütün eğitim çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, şiddete başvuranları kınıyor, yetkilileri gereken tedbirleri ivedilikle almaya ve kamuoyunu daha duyarlı davranmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 15:09
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