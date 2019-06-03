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Malatya’da öfkeli baba dehşet saçtı

Malatya’da ayrı yaşadığı eşinin çocuklarını kendisine göstermediği öne sürülen baba sinir krizi geçirip camla boğazını kesti.

03 Haziran 2019 Pazartesi 09:55
Malatya’da öfkeli baba dehşet saçtı

Malatya’da ayrı yaşadığı eşinin çocuklarını kendisine göstermediği öne sürülen baba sinir krizi geçirip camla boğazını kesti.


Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşilkaynak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir eşinden ayrı yaşayan Ü.G. (24) sabah erken saatlerde eşinin Malik Sokak’ta bulunan ikametine giderek çocuklarını görmek istedi. Eşinin çocuklarını göstermemesi üzerine sinir krizi geçiren Ü.G. evin kapısının camını kırarak cam parçası ile boğazını kesti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ü.G. kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.


Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 09:55
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