Malatya’da Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden öğretmen Murat K. tutuklandı mı?

Anıtkabir ziyareti sırasına Mustafa Kemal’e hakaretler eden ve daha sonra tutuklanan Safiye İnci’den sonra bir gözaltı da Malatya’dan geldi. Malatya'da sosyal medya üzerinden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhuriyet'e hakaret ettiği öne sürülen Murat K. adlı öğretmen gözaltına alındı.

Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci tahliye mi edildi?

Malatya'da, sosyal medya üzerinden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet'e hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan öğretmen gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında soruşturma açılan öğretmen Murat K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli, polis ekiplerince evinde gözaltına alındı. Murat K.'nin adresinde ele geçirilen bazı dijital materyaller, incelenmek üzere emniyete götürüldü. Murat K. hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı da resen soruşturma başlatmıştı.