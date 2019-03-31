Malatya'da muhtarlık seçimi kavgası: 2 ölü, 1 yaralı
Pütürge ilçesinde muhtar adaylarının tarafları arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı31 Mart 2019 Pazar 11:40
MALATYA (AA) - Malatya'nın Pütürge ilçesinde muhtar adaylarının tarafları arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bölünmez Mahallesi'ndeki bir okulda, oy verme işlemleri sırasında muhtar adaylarının tarafları arasında tartışma çıktı.
Silahlı kavgaya dönüşen olayda, pompalı tüfekle vurulan iki kişi öldü, bir kişi de yaralandı.
Yaralı 112 Acil Servis ekiplerince Pütürge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.
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