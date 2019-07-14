Malatya'da motosiklet devrildi: 3 yaralı

MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde motosikletin tarlaya devrilmesi sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen plakasız motosiklet, ilçenin Karşıyaka Mahallesi'nde tarlaya devrildi. Kazada, motosiklette bulunan Avni Alagöz, Arif Kurukafa ve kimliği belirlenemeyen bir kişi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esre Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Alagöz ile kimliği tespit edilemeyen kişi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



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