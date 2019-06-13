Malatya’da mesleki ve teknik bilgilendirme konferansı

Fırat Kalkınma Ajansı ve Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Geleceğim Mesleğim” isimli Mesleki ve Teknik Eğitim Bilgilendirme Konferansı düzenlendi.

Konferansa, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu üyesi ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Akif Gülaçtı, İŞKUR Müdür Yardımcısı Çetin Akköse, Mesleki ve Teknik Liselerinin Müdürleri, öğretmenleri, öğrencileri ve öğrenci aileleri katıldı.

Konferans öncesi sinevizyon gösterimi ile Mesleki Liselerin tanıtımı yapıldı.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu “Ülkemizde ki genç nüfus Avrupa Birliğinde ki 20 ülkenin nüfusundan daha yüksek bir nüfusa tekabül ediyor. Genç nüfus bizler için çok önemli bir zenginliktir. Bu zenginliğimizi, bu varlığımızı 2023, 2050, 2071 hedeflerimize göre gençlerimizi kariyer yollarında ilgi ve becerilerine uygun olarak yönlendirmemiz ve onları geleceğe, uluslararası standartlara, evrensel niteliklere göre, mesleki niteliklere göre yetiştirmemiz gerekiyor. Bu biz Kamu kurumlarının, sivil toplum örgütlerimizin, velilerimizin en önemli görevlerinden bir tanesidir. Ülkemizin kalkınmasında, sosyal ve ekonomik refahında da en önemli unsurlarından ve stratejik konularından birisidir. Merkezi Hükümet ve yerel kuruluşlar nezdinde mesleki eğitim ve meslek öğrenimi, nitelikli işgücü yetiştirilmesiyle ilgili çok önemli çalışmalar yapılmakta, bizlerde ülke genelinde 26 kalkınma ajansı olarak sahada yaptığımız çalışmalarda, Özel Kurum, Kamu Kurumlarında ve Sivil Toplum Kurumları ile yaptığımız istişarelerde bu stratejik konuyu 2019 yılında öncelikli temamız olarak Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün liderliğinde ve koordinasyonunda“Geleceğimiz Mesleğimiz” sloganıyla Mesleki ve Teknik Eğitimi 2019 yılında Kalkınma Ajansları teması olarak belirledik, çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz. İş dünyasının en önemli sorunu olarak nitelikli işgücü bulma eksikliği olduğunu gördük” ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ise “Bizim sanayi ile işbirliğine ihtiyacımız var, hizmet sektöründeki okullarımızda okuyan çocuklarımızın hizmet sektöründeki işletmelerle ciddi anlamda işbirliğine ihtiyacımız var. Kamu veya özel sektörde staja gönderdiğimiz çocuklar genelde evrak getir evrak götür işleriyle uğraştırılıyorlar. Sanayideki maliyeti artıracak ana unsurlarından bir tanesi iş gücüdür diğeri işletme esnasında ki atık üründür. Yani hammaddenin ürüne dönüşmeden heba olmasıdır. Hammaddenin ürüne dönüşmeden heba olmasının bir sorumlusu iş gücüdür ustadır, ustabaşıdır ikincisi aldığımız teknolojidir, kullandığımız teknolojik düzeltebiliriz ama iş gücümüzü yetişemezsek bu hataları hep yaparız. Bunun için gelecek olan çocuklarımıza mutlaka ama mutlaka işin sırrını vermekle yükümlüyüz. Staj gördüğü konu ile ilgili teorisini ya da pratiğini işletmeden fiili bir alan içerisinde çocuklar tarafından yapılmasına müsaade etmek ve ona rehberlik etmek zorundayız” değerlendirmesinde bulundu.

Tatlı, meslek liselerinin gelişmesi konusunda MTSO ilke ortak hareket edeceklerini söyleyerek, “Özellikle mesleki eğitim olan çocuklarımızdan ya tercih edecek olan çocuklarımızdan bulunduğunuz alan hangi alan olursa olsun bu alanda bütün oklar sizi göstersin bunu yaptığınız takdirde başarılı olacaksınız bizim derdimiz aranan eleman yetiştirmek ara eleman değil. Bundan sonra Yunus Emre Teknik ve Anadolu Lisesinden mezun olan çocuklarımız ilgili oda ve borsalar tarafından desteklenecek, istihdamda öncelikle alınacak, okul sürecinde, eğitim sürecinde oda ve borsa tarafından desteklenecek, bu okulda başarılı olan çocuklar burslu olarak ödüllendirilecekler, bu okuldan mezun olduktan sonra iş hayatına atılmak isteyen çocuklar ekstradan kredilendirilecekler ve bunun gibi birçok imkanlar var. Buradan bütün sanayicilerimize, özel sektörde çalışan işverenlere şunu söylemek istiyorum mesleki teknik eğitim okullarımız sizin okullarınızdır, kapıları sonuna kadar açıktır, isterseniz oraları laboratuvar olarak kullanın isterseniz bir ARGE merkezi olarak kullanın isterseniz bir ara eleman yetiştirme merkezi olarak kullanın, nasıl istiyorsanız öyle kullanın. Hem kendi işinizin daha iyi gelişmesine ve kaliteli hale gelmesine sebep olun hem de okullarımızın daha kaliteli olmasına sebep olun.Okul yöneticilerimizin ve öğretmenlerimizin de gönlü sonuna kadar size açık” dedi.

Kendisinin de Sanat Lisesi mezunu olduğunu belirten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu üyesi ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da “Gelişmiş sanayisiyle, diğer ülkelere göre daha fazla üreten, teknolojisiyle diğer ülkelere karşı farkındalık yaratan ülkeler, mesleki eğitim okullarına vermiş oldukları destekle başarıyı yakalamışlardır. Geçmiş dönemlerde Atatürk’ün Cumhuriyeti ilanıyla birlikte bizler sanayi inkılabını gerçekleştirmiştik. Ancak yerle bir olmuş Almanya çok fazla çaba göstererek bugün ekonomik, sanayi ve eğitim düzeyinde bizlerden çok önde durumdadırlar. Bizlerin Avrupalılardan daha aşağı kalır bir yanımız yok. Bizler onlardan daha zeki, daha çalışkan, daha üretken ve daha aktif durumdayız. Almanya bugün geldiği noktaya çok çalışarak, azmederek, mesleki eğitim sistemine değer vererek, üstüne koyarak gelmiş ve ihracat rakamlarında bugün 50 Müslüman ülkeden daha yüksek seviyeye ulaşmıştır” şeklinde konuştu.

“Sanayileşme devrimini tamamlamak istiyorsak, sanayi alanında, teknoloji alanında, üretim alanında bir yerlere gelmek istiyorsak Mesleki Eğitim okullarını önemsememiz gerekiyor” diyen Başkan Sadıkoğlu “Mesleki Eğitimde teorik ve pratiği bir araya getirmek zorundayız. Meslek Liselerinde çok değerli öğretmenlerimiz var. Ara değil aranan elemanlar yetiştirmek için var olan nitelikli öğretmenlerimize çok iş düştüğünün de bilincindeyiz. Teoride bilgi birikimi olan, pratikte ise işin tozunu, yağını görmüş öğrenciler yetiştirmek gerekiyor. Ticaret ve Sanayi odaları, sanayicilerimiz bu işin göbeğinde olmalı. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ediyorum. 81 ilde 81 okulda yaptıkları protokol ile bugün aranan eleman yetiştirme gayretine girmişlerdir. Mesleki Eğitim Okullarımızda mutlaka yabancı dil eğitimi olmalı, öğrencilerimizin İngilizceyi ana dili gibi öğrenmeleri gerekmektedir. Buradaki okulumuz olan Yunus Emre Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesinin her türlü gelişimi için gayret göstereceğiz. Sadece staj yapmış olmak için staj yerlerine kardeşlerimiz gitmesinler. İşi öğrensinler aranan eleman olsunlar. Sizler ne kadar tecrübe sahibi olursanız iş insanlarımız sizleri seçerken sıkıntı yaşamazlar. İş arama kaydınız olmaması için çalışın, tecrübe sahibi olun, siz tecrübe sahibi oldukça iş sizin peşinizden koşacaktır. Mesleki Eğitim Okullarını önemseyin, nitelikli insan yetiştirmeyle ilgili geleceğin Meslek Liselerinde olduğunu ailelerimiz bilsinler. Hayali olan herkes muhakkak başarıya ulaşır”diye konuştu.

Program sonrası mesleki ve teknik liseleri tarafından okullarını tanıtmak amacıyla açılan stantlar gezildi.