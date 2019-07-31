Malatya’da kurban kesim kursu düzenlendi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi büyükbaş ve küçükbaş sertifikalı kurban kesim kursu düzenledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle yaklaşan kurban bayramı öncesi “Kurban Kesim Kursu” düzenlendi. 29-31 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleşen kurban kesim kursu eğitimlerine 40 kursiyer katıldı. Kursiyerlere eğitim boyunca teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. 20 saat eğitime tabi tutulan kursiyerler teorik ve uygulamalı eğitimlerden geçti. Eğitimlerin ilk aşamasında kursiyerlere teorik dersler sırasında kurbanlık hayvanlar hakkında, kurban kesim öncesinde, kesim sırasında ve sonrasında dikkat edilecek hususlar anlatıldı. Kurban ile ilgili dini esaslar, kesim sırasında yaralanmalara karşı acil sağlık müdahale ve iş güvenliği konularında eğitimler verildi. 3 gün süren eğitimlerin ikinci aşamasında kursiyerler mezbahanelere giderek, burada yetkili kişilerden uygulamalı eğitimler ve bilgiler aldı.

Kurban Kesim Kursuna katılan ve kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaları verilecek.