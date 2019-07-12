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Malatya’da kurban kesim kursu

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi büyükbaş ve küçükbaş sertifikalı kurban kesim kursu düzenleyecek.

12 Temmuz 2019 Cuma 13:07
Malatya’da kurban kesim kursu

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi büyükbaş ve küçükbaş sertifikalı kurban kesim kursu düzenleyecek. 29-31 Temmuz 2019 tarihleri arasında düzenlenecek kursa katılanlara MEB onaylı kurban kesim sertifikası verilecek.


Toplam 20 saat eğitime tabi tutulacak kursiyerler, teorik ve pratik eğitime tabi tutulacaklar. Kursa katılacak kişilere, kurbanlık hayvanlarda kesimden önce ve kesimden sonra yapılması gerekenler, kurban ile ilgili dini esaslar, kesim sırasında olabilecek yaralanmalara karşı acil sağlık müdahale bilgileri anlatılacak. Ayrıca katılımcılarla birlikte mezbahanelere gidilerek uygulamalı olarak kesimler de yaptırılacak.


İlk ders 29 Temmuz Pazartesi günü saat 09.30’da Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilecek. 3 gün sürecek kursta başarılı olanlara Milli Eğitim Bakanlığının onayıyla Kurban Kesim Sertifikası verilecek.


Kursa katılmak isteyen vatandaşların, Polisevi karşısında bulunan Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezine başvurmaları gerekiyor.


Müracaat için istenilen belgeler ise şöyle açıklandı:


"“Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezinin Ziraat Bankası 2169 4703 4896 5005 nolu banka hesabına 20 TL Yatırıldığına dair makbuz, 1 adet kimlik fotokopisi, 1 adet diploma fotokopisi.”


26 Temmuz Cuma gününe kadar kabul edilecek olan başvurular ile ilgili bilgi almak isteyenler 0422 213 02 17-18 veya 0422 377 88 11-15 nolu telefonları arayabileceği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 13:07
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