Malatya’da kumar operasyonu Malatya’da kumar oynatıldığı tespit edilen ruhsatsız bir işyerindeki 25 kişiye toplam 8 bin TL para cezası kesildi.

Malatya’da kumar oynatıldığı tespit edilen ruhsatsız bir işyerindeki 25 kişiye toplam 8 bin TL para cezası kesildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda ruhsatsız bir işyerinde kumar - tombala oyununun oynandığı tespit edildi.

Yapılan operasyonda 25 kişiye toplamda 8 bin TL idari para cezası uygulandı. 2 şüpheli şahıs hakkında da‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak’kapsamında işlem yapıldı.

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