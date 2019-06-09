Malatya’da kumar operasyonu
Malatya’da kumar oynatıldığı tespit edilen ruhsatsız bir işyerindeki 25 kişiye toplam 8 bin TL para cezası kesildi.09 Haziran 2019 Pazar 14:03
Malatya’da kumar oynatıldığı tespit edilen ruhsatsız bir işyerindeki 25 kişiye toplam 8 bin TL para cezası kesildi.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda ruhsatsız bir işyerinde kumar - tombala oyununun oynandığı tespit edildi.
Yapılan operasyonda 25 kişiye toplamda 8 bin TL idari para cezası uygulandı. 2 şüpheli şahıs hakkında da‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak’kapsamında işlem yapıldı.
YORUM YAZ