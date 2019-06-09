0553 313 94 23

Malatya’da kumar operasyonu

Malatya’da kumar oynatıldığı tespit edilen ruhsatsız bir işyerindeki 25 kişiye toplam 8 bin TL para cezası kesildi.

09 Haziran 2019 Pazar 14:03
Malatya’da kumar operasyonu

Malatya’da kumar oynatıldığı tespit edilen ruhsatsız bir işyerindeki 25 kişiye toplam 8 bin TL para cezası kesildi.


Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda ruhsatsız bir işyerinde kumar - tombala oyununun oynandığı tespit edildi.


Yapılan operasyonda 25 kişiye toplamda 8 bin TL idari para cezası uygulandı. 2 şüpheli şahıs hakkında da‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak’kapsamında işlem yapıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 14:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Odun yığınları ile birlikte yanarak öldü
    1. Odun yığınları ile birlikte yanarak..
    2. Engelli vatandaşın komşusu tarafından..
    3. Şahinbey zabıta ekipleri, bayramda da..
    4. Kahtalı’dan Kale’ye ziyaret
    5. AK Partili İsimden Davutoğlu’na çok..
    6. Malatya’da kumar operasyonu
    7. Anadolu’nun yerli buğdayı yüz güldürdü
    8. Ukrayna’dan Türk hokeyine övgü
    9. Avrupa şampiyonasında Türk kadın hakem..
    10. Yaz Futbol Okulu’nda kayıtlar devam..
    11. TOKİ’nin Sincan ve Yenimahalle’deki..
    12. CHP cezaevlerini ziyaret etti
    13. Millilerden Fransa galibiyeti pozu
    14. Dilenciler Kars’ı mesken tuttu
    15. Bam teline basınca ne olduğunu..
    16. Kocasinan Belediyesi tarihi mirasa..
    17. Şehit Yasin Çubuk’un babaannesi son..
    18. Vali yeni rekoru duyurdu!
    19. Günde bir bardak domates suyu bakın..
    20. Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş..
    21. Antalya'da 20 kilo 318 gram sahte..
    22. Galatasaray, Wesley Sneijder’in doğum..
    23. “Ortak Türk Tarihi”ne Ege Damgası
    24. Serdar Arseven Rahmetli Abdurrahim..
    25. Dünyanın suyu tükeniyor
    26. Kavga ettiği 5 kişinin üzerine araba..
    27. Seramiksan'dan Terrazzo ve Rock serisi
    28. Diyarbakır'da iki teröristin etkisiz..
    29. Bu sahalar Türkiye’de ilk kez..
    30. İçişleri Bakanı Soylu: “Bayram tatilin..
    Savcı Sayan sosyal medyadan patladı: Bu alçak, bu şerefsiz...
    Savcı Sayan sosyal medyadan patladı: Bu alçak, bu şerefsiz...
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!
    İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler