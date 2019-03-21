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Malatya’da korkutan depremler

Malatya’nın Arguvan ilçesinde art arda yaşanan depremler korkuya neden oldu.

21 Mart 2019 Perşembe 10:09
Malatya’da korkutan depremler

Malatya’nın Arguvan ilçesinde art arda yaşanan depremler korkuya neden oldu. Can ve mal kaybının yaşanmadığı depremlerde vatandaşlar panikle kendilerini sokağa attı.


Malatya’nın Arguvan ilçesi bu sabah art arda meydana gelen depremlerle sallandı. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığının tespitlerine göre, ilk sarsıntı Arguvan ilçesinde saat 05.44’te 1.4 büyüklüğünde oldu. Sonrasında ise ilçede kısa aralıklarla 1 ile 3 büyüklükleri arasında 18 artçı sarsıntı daha hissedildi.


Saat 08.25’te ise Arguvan ile Hekimhan ilçesi sınırında büyüklüğü 3.1 olan bir deprem daha meydana geldi. Sonrasında ise merkez üssü Arguvan’ın Hakverdi Mahallesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin derinliği ise 6.99 kilometre olarak ölçüldü.


Depremler sonrası vatandaşlar evlerini terk ederken, okullarda da öğrenciler dışarı çıkartıldı. Paniğe neden olan depremlerde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 10:09
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