Malatya'da 3.6 şiddetinde korkutan deprem

Sabah saat 09.54 sularında Malatya'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
10 Şubat 2019 Pazar 10:39
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 09.54 sıralarında merkez üssü Malatya Arguvan olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarısıntı kısa süre paniğe neden oldu
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