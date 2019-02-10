Malatya'da 3.6 şiddetinde korkutan deprem Sabah saat 09.54 sularında Malatya'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 09.54 sıralarında merkez üssü Malatya Arguvan olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarısıntı kısa süre paniğe neden oldu

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