Malatya’da Kiraz Festivali coşkusu başladı

Yeşilyurt İlçesinin gelenek ve görenekleri ile tarihi ve kültürel farklılıklarını daha geniş kesimlere tanıtmak amacıyla bu yıl 25’ ncisi düzenlenen Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivalinin kortej yürüyüşü karnaval havasında geçti.

Yeşilyurt Kaymakamlığı, Yeşilyurt Belediyesi ve İstanbul Yeşilyurtlular Derneği tarafından organize edilen 25. Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali için Soykan Parkı ile Öğretmenevi arasında gerçekleşen kortej yürüyüşüne, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, sivil toplum ve meslek örgütleri temsilcileri ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Halk oyunları ekibinin sergilediği yöresel oyunlar ile mehteran takımının kahramanlık türküleriyle başlayan kortej yürüyüşü karnaval havasında geçerken, esnaf ve vatandaşlara Yeşilyurt’un ünlü dalbastı kirazı ikram edildi.

Malatya sokaklarında büyük bir hareketliliğe neden olan yürüyüşe katılan vatandaşlar ve sporcuların oluşturduğu coşkulu atmosfer renkli anların yaşanmasına neden oldu.

Malatya’da her yıl olduğu gibi yine Kiraz, Kültür ve Spor Festivali heyecanı yaşandığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Mutlu İnsanların Şehri, Yeşilyurt’ sloganına uygun etkinliklerle renkli, hareketli ve coşku dolu bir festival programı hazırladıklarını ifade etti.

Festivale büyük bir coşku ve heyecanla başladıklarını dile getiren Çınar,"Kortejde ortaya çıkan muhteşem birlikteliğimiz, kardeşliğimiz ve dayanışma ruhumuz bizi onurlandırmıştır. Kortejimize katılım göstererek bu heyecanı ve coşkumuzu paylaşan, mutluluğumuza ortak olan protokolümüzün saygıdeğer üyelerine ve tüm hemşehrilerimize teşekkürlerimi sunuyorum, geçen yıl olduğu gibi yine coşku dolu, heyecanlı, renkli bir yürüyüş gerçekleştirdik. Amacımız; bölgemizin kalkınmasına ve turizm potansiyeline katkı sunmak, kentimizi ve ilçemizi her yönüyle tanıtmaktır, inşallah festival boyunca da bu hedefimize hep birlikte el ele vererek ulaşacağız.Tüm hemşehrilerimizi festivalimizin etkinliklerine katılmaya davet ediyorum” dedi.

Kortej yürüyüşünde çok güzel görüntülerin ortaya çıktığını ifade eden AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ise, “Yeşilyurt’un ve dalbastı kirazın tanıtılması anlamında çok güzel bir festival ortamı yaşıyoruz. Hemşehrilerimizin bir arada olması ve kaynaşmasının yanı sıra kültürel değerlerimizin yaşatılması adına bu tür etkinliklerin devam etmesi hepimizi mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

Üç gün sürecek olan festivale coşku ve heyecan dolu kortej yürüyüşüyle başladıklarını dile getiren Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç’de, festivalin gerçekleşmesinde emeği geçen başta Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar olmak üzere katkı ve destek sunan tüm kurum ve kuruluşları tebrik ederek kutladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da, kortej yürüyüşünde yer almaktan onur duyduğunu ifade ederken, “ Festivalimizi düzenleyen başta İlçe Kaymakamlığımıza, Yeşilyurt Belediye Başkanlığımıza, İstanbul Yeşilyurtlular Derneğimize ve Yeşilyurt’un değerli sahiplerine teşekkürlerimi sunuyorum. Hakikaten çok güzel bir kortej yürüyüşü oldu, Malatya halkıyla buluşan dopdolu bir yürüyüş gerçekleştirdik, emeği geçenleri kutluyorum” diye konuştu.