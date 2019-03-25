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Malatya’da kayısıyı don vurdu

Malatya’da yaşanan zirai don nedeniyle özellikle düşük rakımlı bölgelerde çiçek açan kayısı ağaçlarının büyük oranda etkilendiği belirtildi.

25 Mart 2019 Pazartesi 18:34
Malatya’da kayısıyı don vurdu

Malatya’da yaşanan zirai don nedeniyle özellikle düşük rakımlı bölgelerde çiçek açan kayısı ağaçlarının büyük oranda etkilendiği belirtildi.



Malatya’da bin 200 rakımın altında olan bölgelerde çiçeklenen kayısı ağaçlarının zirai dondan etkilendiği belirtilirken, yetkililer önümüzdeki haftanın da kayısı da riskli bir tarih olduğunu dile getiriyor. Kayısının en fazla dondan etkilendiği bölgelerden biri olan Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’nde üreticiler, ürünlerinin büyük bölümünün zarar gördüğünü söylediler. Sabah bahçelerine gelen vatandaşlar, ağaçları inceleyerek kayısıdaki hasarı tespit ettiler. Çiftçiler, gece yaşanan don nedeniyle bahçelerindeki kayısının yüzde 80’nin yandığını dile getirerek riskin halen sürdüğünü belirttiler. Bir çok çifti yaşanan doğal afet karşısında ürünlerini sigortalattırmadıkları için bu yıl zarara girdiklerini belirterek yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.



Malatya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek ise kendilerine de birçok bölgeden don ihbarının geldiğini ifade ederek, hasar tespiti için henüz erken olduğunu söyledi. Çiçek, hasar tespiti için en az 3-4 günün geçmesi gerektiğini belirterek, "Şuanda Malatya’da bin 200 rakımın altında olan bölgelerde kayısı ağaçları çiçek açtı. Diğer bölgelerde ise kayısı ağaçları hala pembe tomurcuk sürecinde. Dolayısıyla pembe tomurcuk aşamaları hava soğukluğuna daha dayanıklı. Zirai don etki derecesi değişmekle beraber eksi 3’lere kadar çiçekler dayanabiliyor. Özellikle Doğanyol, Pütürge, Kale gibi düşük rakımlı çiçek dönemini geçiren bölgelerde sonuç alamadık. Sahada kısmen etkilendiği haberleri alıyoruz. Ancak biz teknik olarak bakmak zorundayız. Sıcaklık tarihinin geçmesiyle beraber tespit çalışması sonucu doğru vermez. Bu nedenle birkaç gün geçmesini bekliyoruz. Meteoroloji kayıtlarına göre eksi dereceleri yaşadık. Eksi dereceleri yaşayan bölgelerde etkilenme vardır diye düşünüyoruz. Fakat şu bölgelerde etkilenme oldu, haritasını şimdilik çıkaramıyoruz.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 18:34
  1. doğa

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