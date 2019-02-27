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Malatya'da kayıp kişi jandarma ekiplerince bulundu

27 Şubat 2019 Çarşamba 18:11
Malatya'da kayıp kişi jandarma ekiplerince bulundu

MALATYA (AA) - Malatya'nın Kuluncak ilçesinde dün kaybolan kişi jandarma ekiplerince bulundu.

Kızılhisar Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Yumuk zihinsel engelli kardeşi Küçan Yumuk'un (41) eve dönmemesi üzerine jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye giden jandarma ekipleri, tipi ve yoğun sis nedeniyle gece arama çalışmasını sonlandırdı.

Sabah AFAD ve güvenlik korucularının da desteğiyle yeniden başlayan arama çalışmaları kapsamında jandarma ekipleri, mahallenin Karamıklı mevkisindeki dağlık alanda Yumuk'u buldu.

Yumuk, kontrol amacıyla 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 18:11
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