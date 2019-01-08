Malatya'da kavga: 4 yaralı

Malatya'da kavga: 4 yaralı08 Ocak 2019 Salı 23:41
MALATYA (AA) - Malatya'da iki grup arasında çıkan ve sopaların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Halfettin Mahallesi İyiliksever Sokak'ta yapılacak muhtarlık seçimi nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Sopaların kullanıldığı kavgada, Ünal A, Emre A, Süleyman K. ve Orhan S, darp sonucu yaralandı.
Polis ekiplerinin müdahale ettiği kavgada, yaralananlar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Polis ekipleri, olaya karıştığı iddia edilen 9 kişiyi gözaltına aldı.
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