Malatya'da karbonmonoksit zehirlenmesi

MALATYA (AA) - Malatya'da sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen anne ile 2 çocuğundan biri yaşamını yitirdi.

Merkez Yeşilyurt ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi'nde yaşayan Busenur (11) ve Boran Boztaş'ın (13) okula gitmemesinden şüphelenen yakınları, evlerinin kapısını da açan olmayınca içeri girdi.

Anne Ebru Boztaş (41) ile çocukları baygın bulan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan anne ve kızı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aynı hastanede tedavi altına alınan Boran Boztaş'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, Ebru Boztaş'ın eşi Celal'in yaklaşık 10 yıl önce bir inşaatta iş kazası sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.



